LPI-SHL: Diebinnen gestellt

Schleusingen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag gewaltsam Zutritt in einen Lebensmittelmarkt in der Jägerhuasstraße in Schleusingen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von 23:40 Uhr bis 00:00 Uhr. Bei ihrem Beutezug gelangten die Einbrecher über Umwege in den Raum, in dem sich die Kasseneinschübe befanden. Hieraus entnahmen die Langfinger nachfolgend Bargeld im ...

