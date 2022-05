Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Leimbach (ots)

Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag eine Baustelle an einem Kindergarten in der Salzunger Straße in Leimbach. Sie entwendeten einige Bagger-Anbauteile, unter anderem einen Grabräumlöffel und zwei Tieflöffel. Zudem nahmen sie einen Stemmhammer mit. Das Diebesgut hat ein Gesamtgewicht von über 200 Kilogramm. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

