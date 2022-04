LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte - Zeugen gesucht

Dermbach (ots) - Einen Schaden von ca. 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Opel "An der Zehnt" in Dermbach. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der oder die Verursacherin die Unfallstelle. Die Polizei Bad Salzungen ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

