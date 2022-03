Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb entwendete Dienstagnachmittag mehrere Waren aus einem Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Der Mann steckte sein Diebesgut in die Jackentasche und bezahlte anschließend ausschließlich einen Artikel, den er in der Hand hielt. Der Ladendetektiv beobachte die Tat und sprach den Langfinger an. Dieser nahm jedoch Reißaus. Was genau entwendet wurde, ist nicht bekannt. Der Dieb ist ca. 25 Jahre alt und trägt eine Glatze. Zudem war er mit einer Tarnjacke und einer kurzen blauen Arbeitshose bekleidet. Die Polizei ist auch auf der Suche nach dem männlichen Begleiter des Diebes. Dieser ist ca. 18 Jahre alt und hat schwarze Haare. Zudem trug er eine rote Jacke mit schwarzen Ärmeln und eine blaue Jeans. Hinweise richten Sie bitte an die Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0.

