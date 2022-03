Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mast übersehen

Hildburghausen (ots)

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer kollidierte Montagvormittag beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Betty-Munker-Straße in Hildburghausen mit einem Telefonmast. Hierdurch brach der Mast, der in der weiteren Folge umfiel. Zudem riss das Kabel ab. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell