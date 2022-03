Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberischer Diebstahl

Meiningen (ots)

Zwei Männer begaben sich Donnerstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Landberger Straße in Meiningen. Insgesamt packte das Duo Waren im Wert von 120 Euro in einen mitgebrachten Rucksack. An der Kasse legten die Diebe lediglich geringwertige Waren auf das Band und bezahlten. Das Pärchen wurde durch das Personal angesprochen und aufgefordert den Rucksack zu öffnen. Uneinsichtig verweigerte einer der Langfinger die Nachschau und sein Komplize wollte sich der Kontrolle durch Flucht entziehen. Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Polizei. In dieser Zeit nahmen die Beiden Reißaus. Eine Mitarbeiterin stellten sich den Dieben in den Weg, ließ jedoch davon ab, als ihr Schläge angedroht wurden. Einer der Täter (29) konnte durch die alarmierten Polizeikräfte gestellt werden. Vom anderen fehlt bis dato jede Spur. Auch das abgestellte Diebesgut konnte unweit des Marktes durch die Beamten aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

