Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Anzeigen eingefangen

Suhl (ots)

Gleich zwei Anzeigen handelte sich ein 35-Jähriger am Sonntagnachmittag ein, als er einen nicht zugelassenen Peugeot auf einen Parkplatz in der Rennsteigstraße in Suhl fuhr. Denn der Mann konnte den kontrollierenden Beamten auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell