Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Donnerstagnachmittag einen 31-jährigen Autofahrer in der Straße "Am Schwimmbad" in Bad Salzungen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz war die Folge und seinen Heimweg musste der Mann zu Fuß bestreiten.

