Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in insgesamt drei Geschäfte, darunter zwei Imbisse und ein Telekommunikationsgeschäft, in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl einzubrechen. In allen drei Fällen beschädigte der Unbekannte die jeweilige Eingangstür, ohne aber ins Innere gelangen zu können. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

