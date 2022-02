Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte begaben sich in der Zeit von Samstag, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 11:30 Uhr, in den Außenbereich eines EisCafés in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen und beschädigten einen dort befindlichen Sonnenschirm. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 zu melden.

