Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit vom 04.02.2021, 23:00 Uhr bis 05.02.2022, 00:35 Uhr wurde in Zella-Mehlis, Industriestraße ein Baum gefällt der anschließend die Fahrbahn im Kurvenbereich blockierte. Hier bestand eine erhebliche Gefahr für den Fahrzeugverkehr. Zeugen, die Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224 in Verbindung zu setzen.

