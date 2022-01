Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall

Gompfertshausen (ots)

Samstagnachmittag kollidierte ein 39-jähriger VW-Fahrer beim Wenden mit einem Steinmast in der Gompfertshäuser Kirchgasse und verursachte nicht nur ein Schaden an seinem Wagen sondern auch am Mast. Die eingesetzten Beamten nahmen den Unfall vor Ort auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell