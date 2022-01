Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: S 51 gestohlen

Schmalkalden (ots)

Die Simson eines 59-Jährigen wurde in der Zeit von Ende Dezember 2021 bis Donnerstagabend von bislang unbekannten Dieben entwendet. Das mit Schloss gesicherte Moped befand sich zum Tatzeitpunkt in einer Tiergarage eines Mehrfamilienhauses im Martin-Luther-Ring in Schmalkalden. Der Beuteschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 zu melden.

