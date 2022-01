Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht gewährt!

Suhl / Schleusingen (ots)

Am 14.01.2022 um 10:15 Uhr befuhr der 69-jährige Fahrer eines Pkw Toyota Yaris die Jägerhausstraße in Schleusingen. An der Einmündung zur Suhler Straße hatte er die Absicht, auf diese aufzufahren. Dabei übersah er den sich bereits auf der Suhler Straße annähernden 65-jährigen Fahrer eines Pkw VW Tiguan. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden.

