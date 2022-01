Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Garagenanbaus

Sachsenbrunn (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Mittwochnachmittag ein Garagenanbau eines Wohnhauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Sachsenbrunn. Gegen 14:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Fußgänger das Feuer, welches anschließend die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr mehrere Stunden beschäftigte, da sich die Löscharbeiten aufgrund der engen Bebauung schwierig gestalteten. Zudem wurde die Terassenüberdachung des angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht veletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell