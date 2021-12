Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwere Verletzungen bei Fahrradunfall

Grabfeld (ots)

Zu einem unglücklichen Verkehrsunfall kam es in der Mittagszeit des 10.12.2021 zwischen Wolfmannshausen und Queienfeld. Ein 36-jähriger Radfahrer befuhr die Landstraße zwischen beiden Ortschaften und wurde von einem Arbeitskollegen, welcher in einem PKW fuhr, überholt. Da sich die Männer erkannten, grüßten sie sich gegenseitig mit einer Handbewegung. Dabei geriet der Radfahrer ins Straucheln und stürzte. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen am Kopf zu und kam in ein Krankenhaus. Der Überholvorgang war offenbar bereits vor dem Unfall abgeschlossen und für den Sturz des Radfahrers nicht ursächlich.

