Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto nach Crash zurückgelassen

Grub (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters befuhr in der Zeit von Montag, 00:00 Uhr, bis Dienstag, 13:15 Uhr, die Landstraße von Oberstadt nach Grub. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer vermutlich aufgrund der Schneeglätte die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Maschendrahtzaun. Der Fahrer nahm Reißaus und ließ seinen Wagen am Unfallort zurück. Die Ermittlungen dauern an, zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

