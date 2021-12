Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gärten

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte brachen in den zurückliegenden Tagen in mehrere Gärten der Kleingartenanlage "An der Schanzhohle" in Bad Salzungen ein. In einem Garten zerstörten sie eine Wildkamera und aus den anderen Gärten wurde Werkzeuge entwendet. Festgestellt wurde die Tat am Mittwoch. Wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

