Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger geklaut

Immelborn (ots)

Unbekannte begaben sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen auf das Grundstück einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" in Immelborn. Dort angekommen entwendeten sie einen großen grünen Anhänger der Marke "Fliegl". Ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand. Wie die Täter das Diebesgut abtransportierten ist derzeit noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

