Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Kaltensundheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in ein Gartenhaus in Kaltensundheim ein und entwendeten eine Kettensäge im Wert von etwa 200 Euro. Der Schaden an der beschädigten Eingangstür wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell