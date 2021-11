Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Holzlaster

Geisa (ots)

Montagmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau die Bundesstraße 278 von Geisa nach Buttlar. In einer Rechtskurve kam ihr ein grüner Holzlaster entgegen und fuhr zu weit in der Mitte der Fahrbahn. Die Frau versuchte auszuweichen, stieß dabei aber an die Leitplanke. Unmittelbar danach blieben beide stehen und als die Frau aussteigen wollte, fuhr der bislang unbekannte Fahrer des LKW einfach weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell