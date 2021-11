Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Schmiedefeld (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen Mercedes Bus, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Brunnenstraße in Schmiedefeld geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 18:00 Uhr. Die Suhler Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

