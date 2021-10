Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von Fahrbahn abgekommen

Bad Salzungen (ots)

In den späten Sonntagabendstunden befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Mini die Werrastraße in Richtung Grundecke in Bad Salzungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam an einem weiteren Baum zum Stehen. Die Frau konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Am Wagen entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

