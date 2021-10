Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

Meiningen (ots)

Ein in der Feodorenstraße in Meiningen abgestellter Seat wurde durch bislang Unbekannte in der Zeit vom 10.10.2021, 16:00 Uhr bis 13.10.12021, 19:30 Uhr beschädigt. Ein großes X wurde in die hintere, rechte Tür gekratzt. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 melden können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell