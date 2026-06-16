Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Korrektur zur Meldung vom 16.06.2026: Mann von Personengruppe angegriffen - Polizei sucht Zeugen
Saalfeld (ots)
Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 16.06.2026: Mann von Personengruppe angegriffen - Polizei sucht Zeugen, ist ein Tippfehler bei der angebenen Telefonnummer aufgetreten.
Die richtie Nummer leutet: 03672 417 1464.
Wir bitten um Korrektur bei der Bereichterstattung und entschuldigen uns für diesen Fehler.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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