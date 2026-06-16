Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur Meldung vom 16.06.2026: Mann von Personengruppe angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Saalfeld (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 16.06.2026: Mann von Personengruppe angegriffen - Polizei sucht Zeugen, ist ein Tippfehler bei der angebenen Telefonnummer aufgetreten.

Die richtie Nummer leutet: 03672 417 1464.

Wir bitten um Korrektur bei der Bereichterstattung und entschuldigen uns für diesen Fehler.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell