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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Montag, 15.00 Uhr, einen in der Eichendorffstraße in Saalfeld geparkten Pkw. Der graue VW Polo war am rechten Fahrbahnrand im Bereich der Einmündung zur Sonnenberger Straße abgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren beziehungsweise beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw und verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro am vorderen linken Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum möglichen Verursacher machen können, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0148650 bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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