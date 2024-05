Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Körperverletzungen bei einer Familienfeier

Neustadt an der Orla (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23.50 Uhr, meldeten sich Anwohner aus Neustadt an der Orla bei der Polizei und teilten ruhestörenden Lärm und in der weiteren Folge körperliche Auseinandersetzungen von mehreren Personen in einer Gaststätte mit. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass es bei einer Feier zu zunächst verbalen Auseinandersetzungen kam. In der weiteren Folge griff eine 47-Jährige fünf Gäste körperlich an und verletzte diese. Gegen die Frau wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

