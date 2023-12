LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Malmerz (Sonneberg) (ots) - Am heutigen Morgen gegen 04:15 Uhr gab es einen Einbruch in Sonneberg im Ortsteil Malmerz in die dortige Apotheke. Durch Zeugen wurden Hinweise auf den Täter gegeben. Die eingesetzten Polizeibeamten fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Der 19-Jährige stellte sich nach kurzer Zeit der Polizei und gab die Tatbeteiligung zu. Zuvor drang der Tathandelnde gewaltsam in die Apotheke ein und stahl ...

