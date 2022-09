Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Toreinfahrt verwechselt

Saalfeld (ots)

Am Sonntag gegen 3:00 Uhr beabsichtigte eine 53-jährige Saalfelderin mit ihrem PKW rückwärts in ihr Grundstück in Saalfeld einzufahren. Zu spät bemerkte sie, dass sie sich auf die falsche Einfahrt zubewegte und stieß mehrfach gegen das geschlossene Hoftor sowie die dazugehörige Säule des Nachbargrundstücks. Als die Fahrerin den Fehler feststellte, versuchte sie sich an der eigenen Einfahrt. Dabei blieb sie an einer weiteren Torsäule hängen, die abgerissen wurde. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinzu kamen rund 1.000 Euro Sachschaden an den Toren. Die Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und ließen die Frau in den Alkomaten pusten. Dieser zeigte 1,65 Promille. Den Führerschein musste die Fahrerin erst einmal abgeben.

