LPI-SLF: Körperverletzung während Kirmesveranstaltung

Döschnitz (ots) - Am Sonntag gegen 3:15 Uhr wurde ein Anwohner in der Ortsstraße in Döschnitz durch ein metallisches Geräusch geweckt und sah vom Fenster seiner Wohnung aus drei männliche Jugendliche in Richtung Sitzendorf oder Rohrbach flüchten. Allem Anschein nach waren diese für den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in derselben Straße verantwortlich. Aus dem Automaten fehlten Zigaretten sowie die ...

mehr