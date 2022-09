Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat wurde aufgebrochen - Zeugen gesucht

Döschnitz (ots)

Am Sonntag gegen 3:15 Uhr wurde ein Anwohner in der Ortsstraße in Döschnitz durch ein metallisches Geräusch geweckt und sah vom Fenster seiner Wohnung aus drei männliche Jugendliche in Richtung Sitzendorf oder Rohrbach flüchten. Allem Anschein nach waren diese für den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in derselben Straße verantwortlich. Aus dem Automaten fehlten Zigaretten sowie die Geldscheinkassette. Der Mitteiler konnte zwei der drei Ausreißer folgendermaßen beschreiben: 1. Person ca. 20-25 Jahre, sehr groß, Sweatjacke mit Kapuze, schwarze Plastetüte (voll), 2. Person war jünger, ca. 160-170 cm. Beide trugen ein Basecap (1x hell, 1x dunkel). Die Polizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auf Unterstützung durch Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

