Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall zwischen Linienbus und Fußgängerin gesucht

Rudolstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag (12.08.2022) werden zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht. Gegen 12:40 Uhr kam es in Rudolstadt "Am Gewächshaus" zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Linienbus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die später verletzte, 82-Jährige mit der Linie S1 von Rudolstadt nach Cumbach und stieg an der Bushaltestelle "Am Gewächshaus" aus. Als der Linienbus die Haltestelle verließ, scherte das Fahrzeugheck offensichtlich aus und touchierte die Rentnerin, sodass diese zu Fall kam. Die 82-Jährige wurde leicht verletzt. Zur weiteren Klärung werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

