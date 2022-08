LPI-SLF: Zeugen nach Beschädigung an Bahnschranke gesucht

B4/ Heubisch (ots) - Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4 am Abzweig Heubisch - Landesgrenze zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen. Offensichtlich befuhr eine 45-Jährige die Straße aus Coburg kommend in Richtung Sonneberg. Als sie in die Ebersdorfer Straße einbiegen wollte übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Fahrer und stieß mit ...

