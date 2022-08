Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lauscha (ots)

Am Dienstag, dem 16.08.2022, kam es gegen 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Motorradfahrer, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der 67-jährige Motorradfahrer fuhr von Ernstthal nach Lichte, als ihm Ortsausgang Ernstthals ein weißer Pickup, vermutlich mit NH (Neuhaus)- Kreiskennung, die Vorfahrt nahm. In der Folge wich der Motorradfahrer aus, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem PKW zusammen. Durch die Kollision wurde der 67-Jährige verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Verbindungsstraße war zeitweise voll gesperrt. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallverursacher an die Sonneberger Polizei.

