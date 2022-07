LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr wurde ein 41-Jähriger schlafend in seinem BMW in der Straße "Am Kochbergsgraben" in Schwarza festgestellt. Im BMW lagen verbotene Waffen sowie ein pyrotechnischer Gegenstand ohne E-Prüfzeichen. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann am Vortag mit einem Audi umher, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Am Audi waren falsche ...

mehr