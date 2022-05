Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tatverdächtiger nach Diebstahl von Baumarktgelände gestellt

Pößneck (ots)

In der Nacht zum Montag brach ein Unbekannter das Tor der Umzäunung zum Gelände eines Baumarktes in der Weidenäckerstraße in Pößneck auf und verschaffte sich somit Zutritt zum äußeren Ausstellungsbereich. Hier entwendete der Einbrecher mehrere Bierzeltgarnituren. Der Abtransport erfolgte mit einem PKW. Gegen 2:30 Uhr hatte eine Streifenbesatzung einen möglichen Tatverdächtigen im Visier. Im Kofferraum seines Fahrzeugs befanden sich mehrere Bierzeltgarnituren, die teilweise noch verpackt waren. Die Ermittlungen gegen den 30-jährigen Mann sind im vollen Gange und bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

