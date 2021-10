Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Im Zeitraum vom 16.10.2021, 12:00 Uhr - 17.10.2021, 09:00 Uhr, ereignete sich in Schwarza, Fröbelstraße 33 ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte stellte seinen Pkw VW T6, Farbe Weiß, in der Fröbelstraße am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht ab. Am Folgetag stellte er fest, dass der linke Außenspiegel seines Fahrzeuges durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

