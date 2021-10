Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Blauer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Unterwellenborn, Lkr. Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Ein silberner Volvo V40 wurde am 15. Oktober gegen 13:15 Uhr in Unterwellenborn auf dem Kaufland Parkplatz abgestellt. In diesem Moment fuhr ein blauer Kleinwagen mit schwarzer Frontstoßstange vorbei, und streifte den Volvo. Die Heckklappe und der hintere Stoßfänger wurden dabei beschädigt. Unmittelbar nach dem Unfall entfernte sich der blaue Kleinwagen unerlaubt vom Ort des Geschehens. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

