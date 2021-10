Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf und davon...

Rudolstadt, Lkr. Saalfeld-Rudolstadt (ots)

In der Emil-Hartmann-Straße kam es am Donnerstag, den 14.10.2021 zu einer Unfallflucht. Der Geschädigte hatte um 10.00 Uhr sein Auto ordnungsgemäß abgestellt. Als er um 17.00 Uhr wieder zu seinem Pkw Opel Kadett kam, bemerkte er Beschädigungen an dem hinteren linken Kotflügel, dem Stoßfänger und dem linken Rücklicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Der Verursacher war nicht vor Ort. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem unbekannten Täter nimmt die Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell