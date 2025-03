LPI-NDH: Reh prallt durch Windschutzscheibe - Beifahrer leicht verletzt

Ecklingerode (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es kurz nach 16 Uhr zum Brand eines an ein Wohnhaus angrenzendes Nebengebäudes in Ecklingerode im Eichsfeldkreis. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. An dem Nebengelass entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

