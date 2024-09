Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Nach einem schweren Raub sucht Nordhäuser Polizei nach der abgebildeten Person - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Am 26.August begab sich der bislang unbekannte Täter gegen 12:20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße. Dort suchte er die Wohnung einer Familie auf, klingelte an der Wechselsprachanlage und begehrte unter einem Vorwand um Einlass.

Als die 33-jährige Wohnungsinhaberin ihre Wohnungstür öffnete, stieß der abgebildete Täter die Tür auf und drang widerrechtlich in die Wohnung ein. Die Frau setzte sich hiergegen zur Wehr, worauf der Unbekannte auf die Geschädigte einschlug und schwer verletzte. Er fixierte die Frau und erbeutete aus der Wohnung einen mittleren vierstelligen Betrag an Bargeld. Anschließend verschwand der Mann mit der Beute in Richtung Justus-Jonas-Straße.

Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt seither mit Hochdruck nach einem Mann, der wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter 25 - 35 Jahre - männliche Person - 160 cm - 170 cm groß - dunkle kurze Haare - dunkle Bekleidung - schwarzes Basecap - ggf. Sonnenbrille - führte in einer grauen Umhängetasche vermutlich das Beutegut mit sich

Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters oder der Tat vom 26. August machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0221973

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen