Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kommissar Zufall bringt Gesuchten hinter Gitter

Mühlhausen (ots)

Während einer Überprüfung am Montagvormittag in der Ziegelstraße trafen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich auf einen mit Haftbefehl gesuchten 40-Jährigen. Nachdem er in den Fokus der Beamten geriet und bekannt wurde, dass er eine mehrmonatige Haftstrafe anzutreten hatte, griff er die Polizeibeamten an. Diese konnten den Angriff unverletzt abwehren und dem Mann habhaft werden. Noch am frühen Montagnachmittag wurde der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, in der er über dieses Jahr hinaus einsitzen wird. Wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizisten wurde zudem ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell