Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Fahrzeug entwendet

Heldrungen (ots)

Am Dienstag verschafften sich unbekannte Täter gegen 8.50 Uhr gewaltsam Zugriff in den Innenraum eines Lieferfahrzeuges. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Bahnhofstraße abgestellt. Der oder die Täter erbeuteten aus dem Sprinter Bargeld im vierstelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0000914

