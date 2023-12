LPI-NDH: Diebe erbeuten Elektronik - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Am Montag ist ein Autofahrer im Landkreis Nordhausen tödlich verletzt worden. Der 95-jährige Fahrer war mit seinem Opel kurz vor 11.30 Uhr auf der Landstraße 1038 von Petersdorf kommend in Richtung Nordhausen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einem Baum. Der 95-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr