Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Gartenlaube entwendet

Nordhausen (ots)

In der Johannes-Kleinspehn-Straße haben Unbekannte ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Der oder die Unbekannten drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam in die Laube ein. Dort fanden sie das Rad der Marke Cube auf und entwendeten dieses. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein rotes Damenrad des Typs Town RT Hybrid Pro 500 im Wert von etwa 2500 Euro.

Wer Hinweise zum Einbruch oder dem Verbleib des Fahrrads machen kann, wird gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Auch werden Zeugen gebeten, denen ein solches Fahrrad zum Kauf angeboten wurde.

Aktenzeichen: 0305472

