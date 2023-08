LPI-NDH: Kleintransporter aufgebrochen Zeugen gesucht!

Bad Langensalza (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am 26.08.2023 in der Mittagszeit in Bad Langensalza im Rasenmühlenweg. Ein 34-jähriger Nissanfahrer befuhr hinter einer 44-jährigen Hyundaifahrerin den Raenmühlenweg. Als die 44-jährige verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der Nissanfahrer zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. ...

