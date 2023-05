LPI-NDH: Diebstahl in der Kirche

Breitenworbis (ots) - An einer Tankstelle in Breitenworbis kam es am Sonntag gegen 17.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Männer gerieten in Streit und drohten einschreitenden Passanten Schläge an. Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Einsatzort stellten diese fest, dass gegen einen der Streithähne ein Haftbefehl vorlag. Aufgrund der Verletzungen ...

mehr