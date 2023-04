LPI-NDH: Transporter überschlägt sich

Bad Langensalza (ots) - In den frühen Vormittagsstunden kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Langensalza. Ein 63-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen in der Poststraße eine Frau, welche zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Aufgrund der Verletzungen wurde die Frau per Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Durch die notwendige medizinische Behandlung war es den Beamten ...

