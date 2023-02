Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Während der Streife fiel den Beamten am 04.02.2023 gegen 23:00 Uhr ein Radfahrer in der Heiligenstädter Bahnhofstraße auf, dessen Rücklicht nicht funktionierte. Daher wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier stellten die Beamten beim 23jährigen Heiligenstädter deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der freiwillige Test ergab einen Wert von 2,11 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus schloss sich an. Nun erwartet den jungen Mann ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

