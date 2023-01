Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch - Angelausrüstung erbeutet

Nordhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus drangen Unbekannte in die Kellerräume ein und gingen auf Beutezug. Aus einem Keller entwendeten sie unter anderem eine Angelausrüstung im Wert von etwa 2000 Euro. Die Nordhäuser Polizei hat die entsprechenden Anzeige aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell